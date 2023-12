Nucleare: Zucconi (Fd'I), bene parole Pichetto, percorso indicato unica strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le ultime dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin in merito al nucleare sono condivisibili, soprattutto per quanto riguarda l’obiettivo di mettere a sistema istituzioni, enti universitari e di ricerca e aziende private”. Lo afferma, in una nota, il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Trovo importante per una piena conoscenza del tema, ribadire che nei piani del Paese non c’è in previsione la realizzazione di centrali nucleari ma solo, la seria presa in considerazione della tecnologia dei piccoli reattori modulari - aggiunge il parlamentare -. Non è previsto alcun impegno per l’Italia nella costruzione di impianti nucleari ma solo una funzione di autorizzazioni e regolazione”. Per Zucconi, questo è un percorso che “ci sembra quasi obbligato se pensiamo a quanto il Paese diventi energivoro anno dopo anno e quanto, quindi, sia necessario fare un mix energetico che possa aiutare cittadini e imprese senza costi aggiuntivi”. (Com)