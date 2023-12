Russia: premier Mishustin, nel 2023 triplicata la produzione di mezzi corazzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di mezzi corazzati in Russia nel 2023 è cresciuta di tre volte e la produzione di droni è raddoppiata. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, nel corso di una riunione del Consiglio di coordinamento per garantire le esigenze delle Forze armate russe. "Negli ultimi 11 mesi il numero di prodotti è aumentato in modo significativo rispetto agli indicatori dell'anno scorso", ha osservato Mishustin. Il premier ha aggiunto che anche la produzione di veicoli è triplicata, mentre la produzione di mezzi di guerra elettronica e ricognizione è cresciuta di quasi cinque volte. (Rum)