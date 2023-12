Giustizia: Zaratti (Avs), calendarizzare subito mozione censura su Delmastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calendarizzare subito la mozione di censura per il sottosegretario Delmastro. Ha usato citazioni gravissime, evocando le frasi di un dittatore. Peraltro proprio quella infausta frase fa presagire che Delmastro non spezzerà le reni a nessuno come non avvenne per la Grecia a suo tempo". Lo ha detto, in Aula alla Camera, il deputato Filiberto Zaratti, sostenendo a nome di Alleanza verdi e sinistra la richiesta di calendarizzazione della mozione contro il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. (Rin)