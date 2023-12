© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Vietnam ha rimpatriato 338 connazionali evacuati da zone di conflitto nel Myanmar settentrionale. Lo riferisce il portale del governo vietnamita, precisando i rimpatri non sono terminati e che saranno riportati a casa più di 800 cittadini. Il governo ha colto l’occasione per mettere in guardia la cittadinanza da offerte di lavoro sospette in Myanmar.(Fim)