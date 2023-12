Speciale infrastrutture: Salvini, Ets e tasse danneggiano trasporto marittimo e competitività europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Ets e le nuove tasse danneggiano il trasporto marittimo e la competitività europea. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto al Consiglio Ue Trasporti di Bruxelles. "L'Italia sostiene i dossier per ridurre l'inquinamento dei mari. Il settore dei trasporti marittimi è strategico per l'intera Unione europea, come ricorderemo quando, insieme ai Paesi mediterranei, chiederemo di porre l'attenzione sugli Ets e le nuove tasse, che non aiutano l'ambiente ma danneggiano il trasporto marittimo e la competitività europea", ha affermato Salvini. (Beb)