Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Zaia, pista da bob partita complicata

- Rispetto alle Olimpiadi, “il villaggio olimpico si farà. Se non si fa la pista da bob, porteremo a casa altre discipline olimpiche” ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine del punto stampa tenuto dalla sede regionale. “È necessario avere ancora pazienza, perché del bob dobbiamo ancora chiudere la partita, che è complicata. Il bob non lo paga la Regione Veneto, ma lo realizza la società infrastrutture che dipende dal Governo, e alla gara non si è presentato nessuno. Partiamo da qui” ha concluso. (Rev)