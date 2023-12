Speciale infrastrutture: Veneto, vicepresidente, inaugurata nel veronese nuova ciclabile per mobilità sicura e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisa De Berti, vicepresidente della regione Veneto e assessore alle Infrastrutture e trasporti ha partecipato all'inaugurazione della nuova ciclabile realizzata nel comune di Sanguinetto (Verona) per collegare in sicurezza il centro abitato con la frazione di Venera. "Abbiamo inaugurato - ha dichiarato - un'altra infrastruttura dedicata a cittadini e lavoratori e realizzata in sinergia con l'amministrazione locale di Sanguinetto, in provincia di Verona. Grazie alla legge regionale 39/1991 sulla sicurezza stradale, infatti, siamo riusciti a destinare al Comune un contributo di 300 mila euro su un investimento complessivo di 500 mila. Il nuovo percorso ciclopedonale, che corre in affiancamento alla SR 10 'Padana Inferiore', si pone quale ulteriore impulso alla viabilità lenta a favore di pedoni, ciclisti, persone con disabilità, per una mobilità sempre più sicura e sostenibile. La ciclabile è lunga 1200 metri, ha tre punti di immissione nel centro del paese e si pone quale alternativa green alla strada regionale 10, caratterizzata da traffico pesante. Un grande risultato per il territorio e per i suoi cittadini", ha concluso De Berti. (Rev)