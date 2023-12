Speciale infrastrutture: Salvini, sugli scioperi va trovato un equilibrio con il diritto alla mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto al sorvolo di un Paese europeo non può essere cancellato in caso di scioperi dei controllori di volo. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il Consiglio Trasporti in corso a Bruxelles, facendo riferimento a quanto accade in alcuni Paesi Ue. Come ha riferito una nota del suo dicastero, Salvini intende sottolineare ai colleghi europei la necessità di trovare un equilibrio tra diritto a incrociare le braccia e diritto alla circolazione-mobilità, portando a livello europeo un tema che sta animando anche il dibattito italiano. (Beb)