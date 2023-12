Lavoro: Rizzetto (Fd'I), ringrazio commissario europeo Schmit per la sua presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, Nicolas Schmit, per la sua disponibilità ad essere presente oggi in audizione nelle commissioni riunite Lavoro e Unione europea di Camera e Senato. Ringrazio il presidente della commissione Politiche dell'Unione europea al Senato, senatore Giulio Terzi di Sant'Agata; il presidente della commissione Affari sociali e Sanità, senatore Francesco Zaffini; il presidente della commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, onorevole Alessandro Giglio Vigna, e i colleghi parlamentari oggi presenti. Il commissario Schmit, con riferimento al salario dei lavoratori, ha fornito delle precisazioni utili e ha ribadito che l'Italia non è obbligata a introdurre un salario minimo per legge. Il percorso che ha infatti intrapreso questa maggioranza è di arrivare ad un salario equo e dignitoso attraverso iniziative che possano tutelare lavoratori, come del resto prevede la direttiva europea". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. (Com)