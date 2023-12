Caspio: Iran a favore di creazione di nuovo organismo di cooperazione nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario creare una nuova organizzazione unificata per esercitare il controllo su cooperazione nella regione del Mar Caspio. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, nel suo intervento alla riunione dei cinque ministri degli Esteri dei Paesi del Caspio (Russia, Azerbaigian, Iran, Kazakhstan e Turkmenistan) a Mosca. "La creazione (...) di un'organizzazione in grado di controllare tutte le aree di cooperazione nel Mar Caspio è una necessità", ha sottolineato il diplomatico. "Per trasformare il Mar Caspio in un simbolo di amicizia, progresso e sviluppo, dobbiamo continuare a rafforzare l'interazione e la cooperazione collettiva. Non abbiamo altra scelta che andare avanti lungo il percorso di istituzionalizzazione e strutturazione della cooperazione nel Mar Caspio", ha concluso Abdollahiyan. (Rum)