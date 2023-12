Speciale energia: emiratina Enec firma accordo per fornitura di uranio con kazaka Kazatomprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec), l'entità responsabile della distribuzione e della proprietà degli impianti di energia nucleare negli Emirati Arabi Uniti, ha firmato un contratto di fornitura commerciale di uranio con la Kazatomprom del Kazakistan per l'impianto di Barakah, nel Paese del Golfo, la prima centrale di energia nucleare nella regione araba. L'accordo, firmato a margine della Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul clima (Cop28), "apre le porte a una futura collaborazione" tra le due entità, riferisce il quotidiano “The National”. La firma è avvenuta durante la visita ufficiale del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev negli Emirati. "Questo accordo con Kazatomprom, il maggiore produttore di uranio a livello globale, è strategicamente importante per l'Enec per diversificare ulteriormente le forniture", ha affermato Mohamed al Hammadi, amministratore delegato dell’ente emiratino. Il Kazakistan è il più grande produttore mondiale di uranio e detiene circa il 12 per cento delle risorse mondiali di uranio recuperabili. Produce il 40 per cento delle riserve mondiali di uranio. Kazamtomprom ha estratto il 42 per cento dell’uranio mondiale nel 2022. (Res)