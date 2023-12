Speciale energia: Salvini, rinnovo concessioni? Serve ok da commissione europea, chiederò oggi a Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rinnovo concessioni “abbiamo condiviso con Regione Lombardia, con il governatore Fontana e l’assessore Sertori una proposta normativa che contavamo arrivasse in cdm, frutto di discussioni tra il ministro Fitto e la commissione europea. Per me garantire stabilità, continuità e sicurezza di investimento legata alla concessione è fondamentale, è uno dei temi su cui, e lo dico a sottovoce, serve l’ok della commissione europea”. Quindi “oggi pomeriggio chiederò al collega Fitto a che punto è la discussione”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante "La risorsa idrica: le sfide e le opportunità per i territori", organizzato da Utilitalia, rispondendo a chi gli ha chiesto in merito al rinnovo delle concessioni che sembrava non figurare nel ddl energia. “Da qui - ha evidenziato Salvini - la riflessione su quello che potrà e dovrà tornare ad essere l'Europa in cui credo, ma che così com’è non funziona. L’Europa non può essere quella che interviene a gamba tesa sull’idroelettrico in Valtellina o Lombardia, quella che può mettere fuori mercato il porto di Gioia Tauro, quella che impone l'auto elettrica dal 2035 o l’innalzamento di due classi energetiche per case, che a volte non sono in condizioni di essere messe a norma come le norme europee vorrebbero” ha esposto il ministro. “A me spiace che sia ancora aperto il dibattito, perchè l’idroelettrico è una fonte rinnovabile, certa, sicura, pulita, che spero possa continuare ad essere orgogliosamente italiana al servizio degli enti locali. Spero che anche in questo campo, come nel tema delle balneari, non arrivi da Bruxelles un'impronta centralista che mette in discussione il buon lavoro fatto da decenni a Brescia, in Lombardia e tutta Italia” ha continuato. “Conto che arrivino risposte positive, ma da qui una riflessione sull’Europa che vogliamo” ha detto ancora il ministro, “spero di potervi dare una risposta positiva, se dipendesse solo dall’Italia già ci sarebbe, non dipendendo solo dalla nostra volontà, evidentemente ha bisogno di ulteriori passaggi” ha concluso il ministro. (Rem)