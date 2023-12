Speciale energia: Pichetto, non prevista costruzione nuove centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo non ha preso in considerazione la costruzione di alcuna centrale” nucleare. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in occasione dell’evento annuale dell’Associazione italiana nucleare. Lo stesso ministro ha poi chiarito: “Non credo sia ipotizzabile imbarcarci in 15 anni di costruzione, perché questa è la media, mentre tutti gli indicatori ci dicono che a fine decennio ci sarà la strumentazione ideale per moduli di piccola entità, che a questo punto diventano di interesse produttivo: questa diventa la grande opportunità”. (Rin)