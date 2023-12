Speciale energia: Nhoa Energy mette in servizio sistema di accumulo a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nhoa Energy, la società del Gruppo Nhoa dedicata allo stoccaggio di energia, ha messo in servizio con successo il sistema di accumulo di energia da 311 megawattora per il Taiwan Cement Group (Gruppo Tcc) situato all'interno dello stabilimento di Heping, nella contea di Hualien, a Taiwan. Lo riferisce un comunicato della società. Questa messa in servizio rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso di transizione energetica di Taiwan, rafforzando inoltre la posizione di Nhoa Energy come leader nella fornitura di sistemi di accumulo d’energia a batteria nella regione dell’Asia-Pacifico. Si tratta di un progetto su larga scala che segna un cambiamento di paradigma nel portafoglio di asset di energia rinnovabile del Gruppo Tcc e rappresenta un significativo passo in avanti nel cammino di Taiwan verso un futuro più sostenibile, nel contesto dell’annuncio del governo di raggiungere la neutralità carbonica al 2050, tramiteimportanti investimenti al fine di rafforzare le smart grid e incoraggiare i sistemi di accumulo di energia. (Com)