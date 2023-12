Speciale energia: Meloni, tante le misure che abbiamo introdotto in questi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fin dal nostro insediamento ci siamo concentrati su uno dei problemi che incide di più sulle Piccole e medie imprese, ovvero il costo dell’energia. Sono tante le misure che abbiamo introdotto in questi mesi. Ci tengo a ricordare uno degli ultimi provvedimenti che abbiamo approvato in Consiglio dei ministri: un decreto che prevede un sistema di incentivi grazie al quale circa 3.800 imprese a forte consumo di energia elettrica - quindi chimica, vetro, tessile - potranno installare impianti a fonti rinnovabili e vedersi anticipare dal Gestore dei servizi energetici (Gse) gli effetti della realizzazione di questi impianti, da restituire nei successivi vent’anni. Allo stesso modo, abbiamo previsto l’acquisto a prezzo vantaggioso di gas per circa mille aziende attraverso il Gse e il rilascio di nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all'assemblea di Confimi Industria, a Roma. (Rin)