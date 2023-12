Natale: Pace (Ama) su accordo netturbini per Roma "Cgil minoritaria, abbiamo nuovi assunti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata sottoscrizione dell'accordo tra azienda e sindacati per incentivare la presenza di netturbini a Roma nei giorni delle festività natalizie da parte della Fp Cgil non preoccupa il presidente di Ama, Daniele Pace. Interpellato durante la presentazione del piano in Campidoglio, Pace ha spiegato: "Che la Cgil in Ama sia una componente minoritaria lo dicono i numeri e non lo dico io. Detto questo c'è un accordo sindacale che stiamo applicando in maniera pedissequa, ci stiamo attenendo a quanto sottoscritto già lo scorso anno ma quest'anno qualcuno ha cambiato idea. Comunque siamo fiduciosi perché siamo arrivati per tempo e attraverso una sensibilizzazione dei lavoratori, inoltre la scelta dei giorni in cui lavorare sarà negoziata con il sindacato. E poi abbiamo comunque 600 nuovi assunti". (Rer)