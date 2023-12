Roma: procuratore capo, faccio appello ai cittadini a collaborare denunciando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre “all’indispensabile lavoro svolto dalle forze dell’ordine avvertiamo una necessità ulteriore. Abbiamo la necessità della collaborazione dei cittadini. La pubblica opinione deve sapere che c’è una procura della repubblica che agisce contro reati che colpiscono i cittadini, dal traffico di droga, alla corruzione. Non abbiamo bisogno di denunce anonime, quelle le cestiniamo. Abbiamo bisogno che la gente ci dia fiducia”. Lo ha detto il procuratore capo Francesco Lo Voi in conferenza stampa in procura a Roma. (Rer)