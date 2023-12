India: coalizione di opposizione si riunisce domani dopo sconfitta alle elezioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di opposizione Alleanza inclusiva per lo sviluppo nazionale indiano (India) terrà domani una riunione di parlamentari a Nuova Delhi, la quarta da quando è stata lanciata, lo scorso giugno. Un incontro tra i leader, invece, dovrebbe svolgersi nella terza settimana di dicembre. Lo ha reso noto sul social network X un membro del comitato esecutivo del partito capofila, il Congresso nazionale indiano (Inc), Gurdeep Singh Sappal. La riunione, che si terrà nella residenza del presidente del Congresso, Mallikarjun Kharge, verterà probabilmente su questioni organizzative, in particolare relative alla divisione dei collegi, in vista delle elezioni del 2024 per il rinnovo della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento. L’incontro si terrà poco dopo gli scrutini delle elezioni convocate nel mese di novembre in cinque Stati, che hanno decretato una pesante sconfitta per il Congresso e una netta vittoria per il Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi. (segue) (Inn)