India: coalizione di opposizione si riunisce domani dopo sconfitta alle elezioni statali (3)

- È evidente, in base alla situazione attuale, quale schieramento partirà da una posizione di favorito per le politiche del 2024. Sferzante il commento post voto del premier Modi, che ha restituito all’opposizione l’accusa che di solito gli viene rivolta, ovvero di essere divisivo. “Stiano bene con la loro arroganza, le loro bugie, il loro pessimismo e la loro ignoranza. Ma attenzione alla loro agenda divisiva. Un’abitudine vecchia di 70 anni non può andar via così facilmente. Inoltre, tale è la saggezza del popolo che devono prepararsi a molti altri crolli in futuro”, ha scritto su X. Il presidente del Congresso Kharge ha ammesso la delusione, ma ha anche ribadito la determinazione a risollevare le sorti del partito e a superare le “temporanee battute d’arresto”. Rahul Gandhi, punto di riferimento del Congresso, ha accettato il responso degli elettori e annunciato che la “battaglia di ideologia” andrà avanti. Tra gli alleati della coalizione, Omar Abdullah, vicepresidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), ha esortato ad analizzare le cause della sconfitta. “A giudicare dai risultati dell’Alleanza India nelle elezioni statali, se la situazione sarà così in futuro, non potremo vincere”, ha commentato. Altri commenti non teneri sono giunti dall’All India Trinamool Congress (Tmc) e dal Janata Dal United (Jdu), che hanno fatto notare che più che un trionfo del Bjp c’è stato un fallimento del Congresso. (segue) (Inn)