India: coalizione di opposizione si riunisce domani dopo sconfitta alle elezioni statali (4)

- L’Alleanza inclusiva per lo sviluppo nazionale indiano è nata il 23 giugno a Patna, nel Bihar, dove i leader di una quindicina di partiti si sono impegnati a lavorare alla preparazione di un’agenda comune. Nella seconda riunione, l 17 e 18 luglio a Bangalore, nel Karnataka, la partecipazione si è allargata a 26 partiti, che hanno deciso di istituire un segretariato con sede a Nuova Delhi e un comitato di coordinamento. In quell’occasione è stato lanciato il nuovo nome, che ha preso il posto dell’Alleanza progressista unita (Upa). I leader si sono nuovamente riuniti il 31 agosto e il primo settembre a Mumbai, nel Maharashtra. L’Alleanza India ha fatto fronte comune soprattutto sul tema del Manipur, teatro da maggio di scontri etnici: ha inviato una delegazione di parlamentari nello Stato e ha presentato alla Camera del popolo una mozione di sfiducia contro Modi per la gestione della situazione, un’iniziativa simbolica dal momento che il Bjp del premier ha una solida maggioranza. Per quanto riguarda il Congresso, l’ultimo anno ha visto protagonista soprattutto Rahul Gandhi, prima per la sua “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra), un viaggio di oltre 3.500 chilometri attraverso 12 Stati del Paese, e poi per la sua vicenda giudiziaria, per la quale è stato destituito da deputato in seguito a una condanna per diffamazione e poi reintegrato. Il 20 agosto il presidente Kharge ha annunciato la composizione del nuovo comitato esecutivo, completata quasi dieci mesi dopo il suo insediamento al vertice. (Inn)