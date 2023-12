Torino: interventi su 18 attraversamenti pedonali per migliorare la sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha approvato questa mattina il progetto di fattibilità tecnico-economia per la messa in sicurezza di 18 attraversamenti pedonali sul territorio per 1,16 milioni di euro. Saranno realizzati passaggi rialzati, verranno allargati i marciapiedi e, per agevolare i pedoni nell’attraversamento, saranno realizzate banchine salvagente al centro della carreggiata che consentiranno loro di procedere in due tempi. L’impiego di nuovi dispositivi luminosi permetterà di migliorare la visibilità della segnaletica e dei percorsi, si procederà all’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali e, quando necessario, si interverrà sull’ampiezza della carreggiate e installando rallentatori ad effetto ottico per indurre una moderazione della velocità. I lavori sono stati finanziati nell’ambito del Piano nazionale di sicurezza stradale 2030 e dovranno essere completati entro il 2026. (Rpi)