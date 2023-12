Roma: De Gregorio (Azione), Campidoglio si pronunci contro nuove aperture laboratori artigianali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è più tempo da perdere: se dal Campidoglio non arriveranno indicazioni chiare entro la fine del mese, le strade del sito Unesco si trasformeranno in una enorme mangiatoia a cielo aperto. Così, in una nota, Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione. "Tra qualche settimana, infatti, la delibera con cui nel maggio scorso venivano fissati i divieti per l'apertura di ulteriori laboratori artigianali alimentari nel centro storico cittadino perderà la sua efficacia e le conseguenze saranno sotto gli occhi di tutti. Si sarebbero dovuti utilizzare questi mesi per acquisire informazioni e fare delle valutazioni, ma evidentemente questo non è stato fatto. Intanto, nei giorni scorsi, comitati e residenti del I municipio sono tornati a farsi sentire anche contro la proroga delle osp emergenziali voluta dal Governo e hanno chiesto di bloccare, per altri tre anni, l'avvio di ulteriori pizzerie, gelaterie, rosticcerie e kebab", conclude De Gregorio.(Com)