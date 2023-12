Cuneo: Salvini esprime vicinanza al gioielliere condannato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha espresso vicinanza umana a Mario Roggero e alla sua famiglia. Lo rende noto il partito. Si tratta del gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua attività a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021, ed è stato condannato in primo grado a 17 anni di carcere per omicidio volontario. Il leader della Lega, nel corso di una telefonata, gli ha promesso di restare in contatto e di non dimenticare il suo caso, aggiungendo la determinazione affinché venga approvata la riforma della giustizia.(Rin)