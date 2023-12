Ue: Patuanelli (M5s), su nuovo Patto stabilità Giorgetti non ha nulla in mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Il ministro dell'Economia non ha nulla in mano. A pochi giorni dal redde rationem europeo sul nuovo Patto di stabilità e crescita, e in presenza di una legge di Bilancio tra le più austere e restrittive che si ricordino, il governo non ha ancora incassato nessun risultato per l'Italia in tema di nuova governance economica europea". Lo comunica, in una nota, Stefano Patuanelli, presidente dei senatori del Movimento cinque stelle. "Dire, come ha fatto Giancarlo Giorgetti oggi davanti alle commissioni Bilancio, che un primo risultato è stato conseguito, ottenendo che le spese per la difesa siano considerate come 'fattori mitiganti' nel caso di deviazione dagli obiettivi, è semplicemente ridicolo - prosegue il parlamentare -. Di più, perché il ministro ci ha detto di essere ancora impegnato a chiedere all'Ue l'aumento automatico dei tempi di rientro in caso di investimenti nelle transizioni ecologica e digitale. Obiettivo misero, ben lontano da quella golden rule di cui i sovranisti si sono sempre riempiti la bocca. Il ministro ha poi completato il quadro dicendosi convinto che il debito si può ridurre con la crescita del Prodotto interno lordo, non solo con manovre restrittive. Peccato che nella pratica abbia fatto l'esatto opposto. Giorgetti si è accorto che, mentre parlava, il nuovo bollettino Istat ha fornito nuove stime sulla striminzita crescita del Pil a cui questo governo ha condannato il Paese, ovvero un misero +0,7 per cento sia per il 2023, sia per il 2024? Si è accorto che lo stesso bollettino certifica il crollo degli investimenti e della domanda interna? Di una cosa siamo convinti: se Giorgetti tra qualche giorno andrà in Europa a dire che è tutta colpa del superbonus otterrà un successo strepitoso". (Com)