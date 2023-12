Trasporti: Ciarla (Pd), spostare risorse Pnrr da tva a tranvia Togliatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della lettera inviata dal commissario straordinario del Governo al ministero delle Infrastrutture e al Campidoglio, "credo sia venuto il momento di prendere atto delle difficoltà di realizzazione del progetto della Tva Termini-Vaticano-Aurelio nei termini previsti per utilizzare le risorse del Pnrr e dedicarsi da subito alla realizzazione della Tranvia Togliatti valutando, contestualmente, in modo più adeguato le criticità e i benefici che la Tva comporta". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale Mario Ciarla. "Visto che per il Giubileo del 2025 non sarebbe mai pronta, abbiamo tutto il tempo per fare una riflessione approfondita sull'opportunità dell'opera e dedicare le risorse alla realizzazione di una tranvia in periferia che sicuramente migliorerebbe la qualità della vita di moltissimi cittadini", conclude Ciarla. (Com)