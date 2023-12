Cultura: Battaglia (Pd), presidio biblioteca Nelson Mandela non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La buona notizia è che il presidio di Biblioteche di Roma in via La Spezia non è in discussione: oggi in seduta di Commissione ci è stata comunicata la notizia che siamo pronti a ripartire con l'aula Studio. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "Nel ringraziare quanti in questi mesi hanno lavorato personalmente disperdere un patrimonio importante, siamo a metterci a completa disposizione della Città Metropolitana e dell'istituzione Biblioteche di Roma per sopralluoghi utili al reperimento di altri spazi", conclude Battaglia.(Com)