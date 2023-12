Venezia: Gdf sequestra oltre 34 mila prodotti non sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Comando provinciale di Venezia, hanno messo sotto sequestro oltre 34 mila prodotti non sicuri, in particolare addobbi e decorazioni natalizie ma anche giocattoli, prodotti per la casa e bigiotteria non conforme. Il sequestro è avvenuto in un emporio gestito da ha persone di nazionalità cinese a Favaro Veneto. I prodotti erano privi, come riporta una nota, "indicazioni in ordine ai dati relativi all'importatore/distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni". I prodotti avrebbero potuto fruttare oltre 40 mila euro. (Rev)