Cultura: Bergamini (Lega), 5 milioni di euro per torre Garisenda, bene impegno Borgonzoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'impegno del sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, per la drammatica situazione in cui versa la nostra Garisenda. Ci auguriamo che i 5 milioni di euro, dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la messa in sicurezza della torre non siano usati dal Comune con la stessa superficialità che ha contraddistinto l'amministrazione fino ad oggi. La Lega è in prima linea per difendere questo edificio simbolo di Bologna. Lepore, che rappresenta le istituzioni emiliane dal 2011, è l'unico a non essersi accorto della gravità della situazione. I bolognesi conoscono bene il suo immobilismo anche mentre, dal 2016, era assessore alla Cultura e al Patrimonio. Non vorremmo che l'incapacità nell'utilizzare i fondi ricadesse nuovamente sui cittadini, sia da un punto di vista di immagine che economico". Lo afferma il deputato emiliano della Lega, Davide Bergamini. (Rin)