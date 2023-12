Natale: Filippi (Dg Ama), con accordo sindacale fino a 300 euro in più per netturbini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di questo anno tra Ama e i sindacati per rafforzare la presenza dei netturbini a Roma nel periodo natalizio "ha alcuni aspetti innovativi e altri in continuità. Un dipendente che partecipa a tutte le giornate ha una variazione di 300 euro in più". Lo ha detto il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, in occasione della presentazione in Campidoglio del piano di potenziamento della raccolta dei rifiuti a Roma. "Ci sono alcune fasce di turno più critiche ma c'è una apertura a una soluzione che sia accompagnata anche da forme di welfare monetario", ha concluso.(Rer)