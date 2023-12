Municipio Roma XII: Picone (Lega), non c'è un piano caditoie e le strade si allagano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manutenzione dei tombini e la pulizia delle caditoie sono random, senza un piano puntuale e senza un cronoprogramma per coprire tutto il territorio. È quanto dichiara in una nota Giovanni Picone, capogruppo della Lega nel Municipio Roma XII. "Lo mette chiaramente nero su bianco il presidente Tomassetti ad una nostra interrogazione, con la quale chiedevamo chiarimenti su come questa Amministrazione voleva prepararsi alla stagione delle piogge. È questa la risposta che stiamo girando oggi alle centinaia di segnalazioni che ci arrivano dai cittadini, - conclude Picone - rimasti bloccati in mezzo a strade allagate e non percorribili. Anche su questo tema non riscontriamo un cambio di rotta rispetto al passato e più che cercare di risolvere i problemi la Giunta di centrosinistra con il suo pressapochismo ne crea degli altri".(Com)