Roma: Nanni (CC), rivedere regolamento comunale su presenze consiglieri

- Bisogna rivedere "il Regolamento del consiglio comunale di Roma Capitale per quanto concerne le presenze dei consiglieri in Assemblea capitolina". Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino della lista civica Calenda e presidente della Commissione Giubileo. "E' assurdo che vengano considerate le presenze e le assenze dei consiglieri comunali anche quando l'Assemblea Capitolina non si svolge perché non viene raggiunto il numero legale. E' un sistema sbagliato che va rivisto, perché non accade in nessun altro ambito della vita sociale - aggiunge Nanni -. Nel momento in cui una seduta di assemblea capitolina non si apre in quanto manca il numeri legale e quindi i lavori non si svolgono, è sbagliato considerare presenze e assenze dei membri dell'Assemblea Capitolina, così come previsto dallo stesso regolamento che all'art. 12, comma 5 espressamente dispone che sono considerate ufficiali le sole sedute nelle quali, anche a seguito di ripetuti appelli di cui all'articolo 35, si raggiunga il numero legale per la validità della seduta in sede deliberativa. Rispetto a questa vicenda – conclude Nanni – presenterò una proposta di modifica affinché presenze ed assenze dei consiglieri siano considerate solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero legale, con la conseguente apertura dell'assemblea e con la trattazione degli argomenti all'ordine dei lavori", conclude.(Com)