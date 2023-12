Russia: Putin discuterà crisi ucraina con Iran, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'argomento dell'operazione speciale russa in Ucraina sarà sollevato durante i negoziati tra il presidente russo Vladimir Putin e la leadership degli Emirati Arabi Uniti, di Arabia Saudita e Iran. Lo ha affermato in una conferenza l'assistente presidenziale russo, Yuri Ushakov. "Quando ho menzionato i conflitti regionali, oltre a quello israeliano-palestinese, che ora ha il carattere più caldo, naturalmente, discuteremo della situazione lungo la linea della operazione speciale. Questo è inevitabile. Non ho dubbi, per i nostri colleghi sarà importante ascoltare le valutazioni di Vladimir Putin sullo sviluppo della situazione", ha detto il rappresentante del Cremlino ai giornalisti. Putin visiterà gli Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita domani, e il 7 dicembre ospiterà il suo omologo dell'Iran, Ebrahim Raisi, al Cremlino. (Rum)