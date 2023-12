Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), Cortina una debacle, Cesana un film già visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi dovrebbe essere un giorno importante per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali che è stata segnata da gravi errori. Ci aspettiamo che tutto venga superato con decisioni in linea con l’agenda Olimpica 2020 che detta gli orientamenti ecocompatibili per le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei giochi. L’opzione di costruire una pista da bob a Cortina è stata una débâcle, come è noto, mentre l’idea di usare Cesana è un film già visto: il Comitato olimpico ha già detto che non ha un futuro gestibile, venne lasciata in stato di abbandono dopo appena sei anni dello svolgimento delle Olimpiadi di Torino 2006". Lo dichiara Luana zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. "Proprio con questa motivazione - prosegue - il Cio ha espresso un netto no all'ipotesi di recuperare l'impianto di Cesana e utilizzarlo per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Senza infierire si può anche ricordare che l’operato dei vertici della Fondazione XX Marzo che aveva in gestione la cosiddetta eredità olimpica torinese è al vaglio della Corte dei conti che scrive: 'Con la loro insipienza hanno messo in atto un totale, impietoso abbandono degli impianti sportivi, compromettendone irrimediabilmente il valore’. Auspichiamo dunque che la decisione di oggi sarà coraggiosa, ecosostenibile, trasparente e che guardi solo al futuro del bene comune"”, conclude. (Rin)