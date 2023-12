Cultura: Pd Roma, biblioteca Nelson Mandela riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte la biblioteca Nelson Mandela di Roma. "Si accoglie con favore la disponibilità, accordata oggi in Commissione Cultura, dell'istituzione Biblioteche di Roma a riattivare l'aula studio presso la struttura Nelson Mandela di via La Spezia: la collaborazione, istituzionalizzata oggi con la Città Metropolitana, ci permette di essere ottimisti per il futuro". La ricerca di nuovi spazi in Municipio VII o anche la disponibilità di spazi adiacenti ci rassicura sul domani: nessun patrimonio viene disperso sui territori, ma anzi si valorizza con un lavoro di rete quanto di utile c'è nella città per la cultura di tutti". Così in una nota Valeria Baglio, capogruppo Pd in Assemblea capitolina, e Antonella Melito, consigliera comunale Pd. (Com)