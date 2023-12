Cecchettin: Carfagna, piangiamo Giulia con parole bellissime del papà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piangiamo Giulia, con le lacrime e le parole bellissime del papà Gino: 'Voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e voglio sperare che un giorno possa germogliare e produrre il suo frutto d'amore, di perdono e di pace'". Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Serve l'impegno di tutti per cambiare le cose. Lo dobbiamo a Giulia, lo dobbiamo a tutte le altre Giulia uccise da uomini incapaci di accettare la fine di una relazione, lo dobbiamo alle donne che sono perseguitate da un ex, costrette a convivere con la paura di essere aggredite o uccise. Il loro grido di aiuto non va mai sottovalutato. Ciascuno di noi - conclude Carfagna - deve fare la propria parte, ogni giorno. Perché non è normale che sia normale". (Rin)