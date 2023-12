Natale: assessora Rifiuti Roma, 50 punti aperti per raccolta ingombranti e scarti speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il conferimento di ingombranti e rifiuti speciali nel periodo di Natale a Roma "si potrà conferire in 50 punti della città e portare gli ingombranti a piano strada a costo zero". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente e ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione del piano di potenziamento della raccolta dei rifiuti in città per il periodo natalizio. "Rivolgo un grande appello a tutta la cittadinanza affinché conferiscano i rifiuti in maniera giusta, c'è la possibilità di farlo", ha aggiunto. (Rer)