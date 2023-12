Ue: Giorgetti, regole troppo stringenti sono ostacolo a crescita economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crescita sostenibile e duratura dell'economia “potrebbe essere ostacolata da vincoli eccessivi e regole troppo stringenti”. È quanto ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale. “Ridurre l'elevato debito pubblico e i disavanzi eccessivi è un obiettivo del governo ed è nell'interesse generale del Paese. Il peso degli interessi che paghiamo sul debito pubblico ha ormai raggiunto livelli molto elevati, assorbendo risorse che potrebbero essere più utilmente destinate a interventi diretti a consolidare il nostro tessuto economico e sociale. In prospettiva, ridurre il debito pubblico consentirebbe di liberare maggiori risorse connesse agli oneri del relativo servizio e, allo stesso tempo, ridurre il premio sul rischio che spinge verso l'alto i nostri tassi di interesse”, ha aggiunto. Sul Patto di stabilità “la previsione di ulteriori vincoli rispetto a quanto proposto dalla Commissione potrebbe portare a un esito non pienamente conforme agli obiettivi della riforma così come delineati a partire dalla Comunicazione della Commissione stessa: vale a dire un assetto caratterizzato da semplicità e da un maggiore equilibrio tra gli obiettivi di crescita economica, di promozione della transizione ecologica e digitale, nonché di sostenibilità del debito pubblico”, ha avvertito Giorgetti, secondo cui “la sostenibilità delle finanze pubbliche non può essere raggiunta attraverso percorsi di aggiustamento eccessivamente rigorosi, perché questo danneggia i fondamentali di crescita e peggiora la dinamica del debito nel medio e lungo periodo. Il governo è disposto a ricercare una soluzione, ma non deve tradursi in un sistema eccessivamente complesso e potenzialmente contraddittorio. L’Italia intende ridurre il debito in maniera realistica, graduale e sostenibile nel tempo in un assetto che protegga e incentivi gli investimenti”. (segue) (Rin)