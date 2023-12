Ue: Giorgetti, regole troppo stringenti sono ostacolo a crescita economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro, le regole fiscali e di bilancio non devono essere il fine ma il mezzo: “il fine è la sostenibilità finanziaria, l’effettiva capacità di difesa del sistema dei valori occidentali di libertà e la transizione ecologica. Il mezzo è un sistema regole fiscali coerenti con queste finalità strategiche e che ne consentano la realizzazione”. Sebbene le proposte legislative della Commissione mettano da parte alcune delle regole che da più parti sono state ritenute eccessivamente onerose, “una valutazione complessiva sulla coerenza della riforma del Patto di stabilità rispetto agli obiettivi dichiarati e sulle implicazioni per gli aggregati di finanza pubblica richiede ancora la definizione di diversi aspetti”, ha precisato. Sul Mes “sarà il Parlamento a dire se sia da approvare. Una correlazione tra Mes e Patto di stabilità sta nei fatti. Noi non ricattiamo nessuno. Per serietà il ministro non può prendere impegni che il Parlamento non ratifica o non intende ratificare. La decisione finale non la prende il ministro dell’Economia ma il Parlamento”, ha evidenziato Giorgetti, sottolineando come la riposta al deficit e al debito pubblico sia la serietà: “di fronte a delle regole sfidanti, noi in qualche modo possiamo anche accedere, ma rispetto a regole impossibili da mantenere io non credo che per serietà si possa dire di sì. Non possiamo accettare tutto quello che ci viene proposto. Siamo convinti della ragionevolezza della nostra posizione. Non ci si può chiedere di andare contro l’interesse dell’Italia e dell’Europa”. Il ministro ha infine chiarito che, escludendo il Superbonus, “il debito pubblico diminuirebbe di un punto percentuale all’anno nei prossimi quattro anni”. (Rin)