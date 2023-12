Germania: ingenti quantitativi di droga sequestrati in Nordreno-Vestfalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ingenti quantitativi di droga sono stati sequestrati in Nordreno-Vestfalia tra ottobre e novembre. È quanto comunicato dall'Ufficio centrale dell'Agenzia delle dogane di Duisburg. In particolare, nella giornata del 5 novembre, un autista è stato fermato sull'autostrada A3 presso Emmerich. Durante i controlli della vettura, sono stati scoperti 42 pacchi sottovuoto nascosti nel serbatoio, contenenti un chilogrammo di cocaina e 12 di hashish. Il 21 novembre, durante le verifiche su un pullman proveniente dai Paesi Bassi,quattro chili di cocaina sono stati individuati nel rivestimento interno della valigia di un viaggiatore di 31 anni. In entrambi i casi è stato avviato un procedimento penale per traffico di droga, con i sospettati presi in custodia. Alla fine di ottobre, presso un fornitore di servizi postali a Ratingen, sono stati sequestrati sacchetti di plastica contenenti un totale di 28 chilogrammi di ecstasy, occultati in confezioni di chicchi di caffè destinati al commercio. (Geb)