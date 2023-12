Speciale difesa: la Brigata Kfir di forze Israele opera a Gaza per la prima volta dal 2005

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata Kfir delle Forze di difesa israeliane (Idf) sta operando nella Striscia di Gaza per la prima volta dal 2005. Lo hanno annunciato le Idf in un comunicato, spiegando che, durante le operazioni, la brigata ha scoperto circa 30 tunnel del movimento palestinese Hamas e ha diretto circa 100 colpi di artiglieria contro i siti del gruppo islamista. "La Brigata Kfir si è esercitata a lungo per questo momento. Sono orgoglioso di guidarla nella sua prima manovra della storia", ha dichiarato il comandante della Kfir, colonnello Yaniv Barot. (Res)