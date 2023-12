Speciale difesa: Scholz, risposta Israele deve avvenire nel rispetto del diritto umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele “si difende” dall'attacco della “organizzazione terroristica” palestinese Hamas, ma “è chiaro” che la sua risposta nella Striscia di Gaza deve avvenire nel rispetto del diritto internazionale umanitario. “Ogni sforzo deve essere intrapreso per evitare vittime civili” nelle operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Gaza. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa con il presidente brasiliano, Luis Inacio Lula da Silva, che ha incontrato a Berlino per le consultazioni tra i governi dei rispettivi Paesi. Il capo dell'esecutivo tedesco ha aggiunto che “deve essere migliorata in maniera sostanziale e duratura l'assistenza umanitaria” alla popolazione della Striscia di Gaza. Scholz ha infine affermato che Germania e Brasile concordano sulla soluzione dei due Stati per la questione israelo-palestinese. (Geb)