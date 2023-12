Speciale difesa: Ucraina, viceministro Difesa, stiamo lavorando su nuova versione missili Neptun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta lavorando sulla nuova versione dei missili Neptun. A renderlo noto è stato il viceministro della Difesa ucraino, Ihor Gavriliuk, ripreso dall'agenzia di stampa ucraina "Rbc". Gavriliuk non ha fornito i dettagli sulla produzione del missile. "Non possiamo parlare di questo in dettaglio, dirò solo che il lavoro è in corso sulla modernizzazione dei sistemi missilistici antiaerei Buk e C-300", ha aggiunto Gavriliuk. Secondo quanto ha riferito il portale di informazioni specializzato nell'industria di difesa "Defense Express", probabilmente si tratta del missile antinave P-360 che sarà adattato per distruggere i bersagli terrestri. La probabile portata di un tale missile può raggiungere 400 chilometri. "Defense Express" ha aggiunto che si produrranno solo poche decine di nuovi missili. (Kiu)