Speciale difesa: Nevi (FI) su Vannacci, suo ruolo grazie a meriti e competenze

- Chi decide di scendere in politica e misurarsi con il consenso lo può fare, siamo in un paese libero. Sul generale Vannacci, “che ha un curriculum per competenze tali per cui se è arrivato a nuovo ruolo è grazie ai suoi meriti, per il resto è in corso una valutazione disciplinare per verificare se quanto ha scritto sia compatibile con il suo ruolo". Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, vicepresidente vicario del gruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia, ospite ad “Agorà” su Rai 3. (Rin)