Speciale difesa: Argentina, ex candidato vicepresidente, prossimo ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Sarà l'ex deputato conservatore Luis Petri a ricoprire il ruolo di ministro della Difesa nel governo argentino del presidente eletto, Javier Milei. Lo ha reso noto l'ufficio del presidente in vista, a poco meno di una settimana dall'insediamento alla guida del Paese. Petri era il candidato a vice presidente di Insieme per il cambio (Jxc), la coalizione di centrodestra guidata da Patricia Bullrich, già da giorni nominata ministro della Sicurezza nel prossimo esecutivo. In questo modo - come si evidenzia nella stessa nota - entrano al governo due nomi di punta della forza che, pur nelle differenze, fa riferimento all'ex presidente Mauricio Macri. Un passaggio significativo soprattutto per il peso che i parlamentari della coalizione possono garantire al governo, visti i pochi deputati e senatori di cui gode il partito del presidente eletto, La libertà avanza (Lla). Con la nomina odierna, i ministri "macristi" finiscono per occupare un ruolo centrale in uno dei segmenti cruciali dell'agenda di governo: il tema della sicurezza, che Bullrich aveva gestito con lo stesso incarico durante il governo Macri, è infatti una delle emergenza, assieme all'economia, del paese sudamericano. (Abu)