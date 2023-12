Speciale difesa: interrotti tutti i servizi di telecomunicazione nel nord di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i servizi di telecomunicazione a Gaza City e nelle aree settentrionali dell'exclave palestinese sono interrotti "a causa della disconnessione dei principali elementi della nostra rete" in seguito alle operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) in corso. Lo ha reso noto la società palestinese di telecomunicazioni Paltel su X (ex Twitter), spiegando che le loro squadre tecniche stanno lavorando "senza sosta con tutti i mezzi disponibili per ripristinare i servizi". (Res)