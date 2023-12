Speciale difesa: Somalia, la revoca dell’embargo Onu sulle armi pone seri rischi per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione presentata dalla delegazione del Regno Unito per porre fine all’embargo per la fornitura di armi al governo della Somalia e alle sue forze di sicurezza, dopo oltre 30 anni. Il Consiglio ha adottato anche una seconda risoluzione, presentata sempre dalla delegazione di Londra, per imporre un nuovo embargo al gruppo jihadista di al Shabaab. La decisione accoglie così le richieste espresse da tempo dal governo di Mogadiscio, peraltro in una fase di massimo impegno contro il gruppo jihadista Al Shabaab. La decisione rappresenta un ulteriore successo politico del presidente Hassan Sheikh Mohamud, il cui secondo mandato sta ottenendo diversi riconoscimenti a livello internazionale sul piano della lotta al terrorismo e per la sicurezza del Paese. "La Somalia ora può accedere alle armi, acquistarle da altri Paesi e prenderle in prestito dai nostri amici per sconfiggere il gruppo terroristico", ha dichiarato il presidente in un discorso trasmesso in diretta televisiva dopo il voto a New York. Mohamud ha detto che la decisione Onu sosterrà concretamente gli sforzi della Somalia "nel mantenimento della pace, nella promozione della stabilità e nella promozione dello sviluppo economico", e ha elogiato la costanza del suo governo nel perseguire questo obiettivo, anche tramite il rafforzamento delle capacità di difesa del Paese. Il leader somalo ha quindi promesso impegno e vigilanza da parte di Mogadiscio sul flusso delle armi, con l’obiettivo di ridurne l’uso improprio e l'acquisto illegale di armi da parte di individui privati piuttosto che del governo. Soddisfatto anche il premier Hamza Abdi Barre, che ha parlato di "decisione storica" e si è detto ottimista sulle possibilità del Paese di sconfiggere Al Shabaab, in grado ora di procurarsi "armi sofisticate" decisive sul campo di battaglia e di "ricostruire un esercito forte". (Res)