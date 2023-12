Energia: Nhoa Energy mette in servizio sistema di accumulo a Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nhoa Energy è sempre all'avanguardia nel mercato relativo alla fornitura di sistemi di stoccaggio che soddisfano i requisiti del servizio E-dReg, con oltre 110 megawatt di capacità in esercizio e ulteriori 35 megawatt che entreranno in funzione nel prossimo futuro. Questo risultato è un’ulteriore testimonianza dell’avanzata tecnologia di proprietà del Gruppo Nhoa, che svolge un ruolo vitale nel mantenimento della frequenza della rete e nella gestione dei trasferimenti di energia e dei relativi picchi giornalieri, rafforzando in modo significativo la stabilità e la resilienza energetica locale. Dopo le precedenti messe in servizio del sistema da 200 megawattora a Kwinana, in Australia Occidentale, e di quello da 107 Megawattora a Yingde, nella Cina continentale, Heping rappresenta il terzo progetto di accumulo a batterie a livello mondiale completato da Nhoa Energy nel 2023, sempre nella regione dell’Asia-Pacifico. Altri due progetti sono già in fase finale di costruzione, ovvero il sistema da 400 megawattora a Blyth, in Australia meridionale, e il sistema da 124 Megawattora a Suao, Taiwan. Inoltre, Nhoa Energy è stata recentemente selezionata come fornitore per un altro progetto di stoccaggio di energia per quasi 400 megawattora in Asia, con la previsione di inizio lavori nel secondo trimestre del 2024 e di messa in servizio per la metà del 2025. (segue) (Com)