Energia: Nhoa Energy mette in servizio sistema di accumulo a Taiwan (3)

- “Il Gruppo Tcc ritiene che le capacità a livello globale di Nhoa Energy siano una parte essenziale della propria strategia di integrazione di pratiche sostenibili in ogni aspetto operativo. Questo sistema di stoccaggio di energia di oltre 300 megawattora, installato a Heping, rappresenta più di un miglioramento a livello operativo: è un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno verso l'energia rinnovabile e una testimonianza del nostro ruolo nell’ambizioso percorso di Taiwan verso il totale abbattimento delle emissioni entro il 2050”, ha commentato Nelson Chang, presidente del Gruppo Tcc. “La messa in servizio del sistema di Heping rappresenta per noi un passo importante nonché un’ulteriore affermazione del nostro impegno nel mercato dell’energia sostenibile dell’Asia-Pacifico, soprattutto tramite gli oltre 1,2 gigawattora di capacità online e in costruzione di Nhoa Energy nella regione. Il nostro successo si basa sui nostri due hub regionali di Taipei e Perth che, abbinati all’inestimabile supporto del Gruppo Tcc, ci permettono di sfruttare le molteplici opportunità all’interno del mercato del Pacifico. La nostra avanzata tecnologia di accumulo di energia non solo risponde, ma anticipa la crescente domanda di integrazione delle energie rinnovabili, migliorando così la stabilità della rete e supportando gli impegni in ambito di sostenibilità dei governi locali. Guardando al futuro, stiamo già lavorando per ampliare strategicamente la nostra presenza in Giappone e nel Sud-est asiatico, intraprendendo un percorso che garantisca un futuro più sostenibile a tutti", ha commentato Giuseppe Artizzu, amministratore delegato di Nhoa Energy. (Com)