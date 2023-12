Spagna: Feijoo, nessun problema con Vox ma non chiederemo permesso per manifestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha affermato di non avere "alcun problema" con Vox, ma ha ribadito che non chiederà il "permesso" alla formazione sovranista per organizzare manifestazioni di piazza contro il governo di Pedro Sanchez. In un'intervista a "Cope", Feijoo ha sottolineato che si tratta di partiti "diversi e in alcune cose molto diversi, che a volte sono d'accordo e a volte no". Il leader popolare ha sottolineato che con Vox governano in diverse regioni e consigli comunali, precisando che i presidenti e i sindaci del Pp "devono rispettare" gli accordi firmati con il partito guidato da Santiago Abascal per dare "stabilità alle istituzioni". Feijoo ha esortato i cittadini a concentrarsi sul fatto che il problema "fondamentale" è che in Spagna "comandano partiti che non credono nel Paese" e Sanchez "non ha altro obiettivo che essere il presidente del governo, indipendentemente da ciò che accade". (Spm)