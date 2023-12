Tunisia: ministro Esteri contatta gli omologhi di Gambia e Repubblica Centrafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha condotto ieri colloqui telefonici con gli omologhi del Gambia e della Repubblica Centrafricana, come annunciato dallo stesso ministro su X (ex Twitter). Durante la conversazione con l'omologo gambiano, Mamadou Tangara, sono state esaminate "le dinamiche delle relazioni tra i due paesi fratelli e le possibili vie per ulteriori miglioramenti". Il ministro ha evidenziato che, durante la discussione, sono stati condivisi punti di vista su questioni internazionali di interesse comune, sottolineando l'importanza di un coordinamento più stretto nelle azioni multilaterali. In un secondo post, Ammar ha annunciato un colloquio telefonico con Sylvie Baipo Temon, ministra degli Esteri della Repubblica Centrafricana. Nel corso di questa conversazione, sono state esaminate "le dinamiche delle relazioni bilaterali, le prospettive future e le modalità di avanzamento in diversi settori, oltre allo scambio di opinioni sulle questioni regionali e internazionali di maggiore rilievo". (Tut)